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Gündem ABD hükümetinden Türkiye açıklaması
Gündem

ABD hükümetinden Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen sarsıntıların son yüzyılın en şiddetli depremlerinden olduğunu söyledi. Price, Türkiye'ye desteklerinin süreceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 07:16:00 - 2023-02-10 07:17:16
ABD hükümetinden Türkiye açıklaması

Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, ABD hükümetinden yeni Türkiye açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği rutin basın toplantısında Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de etki gösteren depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. "Bu deprem yüzyılın en şiddetli depremlerinden biriydi. Depremden etkilenen kurbanlara, hayatta kalanlara, kurtarma ekiplerine, yardım ekiplerine ve ailelere başsağlığı diliyoruz" diyen Price, 3 ABD vatandaşı dahil 15 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, ölü sayısının her geçen saat arttığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ABD'nin deprem bölgesine yönelik desteğini nasıl sürdürebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bilgisini paylaşan Price, 200 kişilik bir ABD afet yardım ekibinin deprem bölgesinde olduğunu, ayrıca özel ekipmanlarla donatılmış deneyimli personelden oluşan iki kurtarma ekibinin de ilk yardım malzemeleri ve tıbbi ekipmanlarla birlikte bölgeye destek sağladığını vurguladı. Price, ekiplerin ilk yardım ve lojistik uzmanları, mühendisler ve tıp profesyonellerini içerdiğini de sözlerine ekledi.

Suriye'ye destek

Depremden etkilenen Suriye'ye de destek sağladıklarını ifade eden Price, sınır kapılarını insani yardımlara açtığı için Türkiye’yi takdir ettiklerini vurguladı. Gönderilen yardımların ABD destekli organizasyonlar üzerinden Suriye'ye ulaştırıldığının altını çizen Price, Beşar Esad rejimine insani yardımlara erişime izin verme çağrısında bulundu.

ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti
ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti

Avrupa

ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti

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