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Dünya ABD hükümeti bilim danışmanı, koronavirüs aşısı için net tarih verdi
Dünya

ABD hükümeti bilim danışmanı, koronavirüs aşısı için net tarih verdi

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bilim danışmanı Dr. Anthony Fauci, Aralık'ta yıl sonundan önce ilk koronavirüs aşılarının yapılmaya başlanacağını söyledi. Fauci, söz konusu aşılama çalışmalarının belli bir önceliğe göre yapılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:07:00 -
ABD hükümeti bilim danışmanı, koronavirüs aşısı için net tarih verdi

ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr. Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ABD'de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.

Fauci, İngiliz devlet televizyonu BBC'den Andrew Marr'a yaptığı açıklamada, sınırlı olarak üretilecek ilk dozların kişilere belirli önceliklendirmeye göre uygulanacağını ve aşının geniş kitlelere ulaşmasının 2021'in ilk aylarında olacağını söyledi.

Dr. Fauci önceliklerin ne olduğu konusunda detay vermedi. Fauci, koronavirüs aşısının salgın tedbirlerinin yerine tutmayacağını da ayrıca belirtti.

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