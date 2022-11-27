ABD, Huawei ve ZTE için kararını verdi

ABD ve Çin arasındaki siyasi gerilim, şirketleri etkilemeye devam ediyor. Başkan Joe Biden tarafından imzalanan son kararla birlikte ABD, Huawei ve ZTE’den telekomünikasyon ekipmanı alımını durdurdu. Ülkenin ulusal güvenliğini gerekçe göstererek bu iki şirketin kullanımını yasakladı.

ABD, Huawei ve ZTE dahil Çinli şirketleri yasaklıyor

CNN’de yer alan habere göre, eski Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe giren Huawei ve ZTE kararı devam edecek. ABD Federal İletişim Komisyonu’nun açıklaması, çeşitli Çinli firmaların ülkede kullanılmasının yasaklandığını ortaya koydu.

Huawei ve ZTE’nin yanında başka Çinli şirketler de bu karardan etkilenecek. Video gözetim ekipmanları üreten Dahua Technology, Hangzhou Hikvision Digital Technology ve telekom firması Hytera Communications’ın satışı durdurulacak. Bu markaların ekipmanlarının satışı veya ithalatı yasak olacak.

FCC Başkanı Jessica Rosenworcel yaptığı açıklamada, “Yeni kurallar, Amerikan halkını telekomünikasyonu içeren ulusal güvenlik tehditlerinden korumak için devam eden eylemlerimizin önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

ABD’li yöneticiler bir süredir Çinli firmaların ulusal güvenlik oluşturduğunu iddia ediyor. Huawei ve ZTE gibi üreticilerin verileri Çin hükümetiyle paylaştığını söylüyor. Hatta bu gerekçeye dayanarak ABD ordusuna bağlı kişilerin TikTok kullanması yasaklandı.

ABD’nin ambargo uygulayacağı söz konusu Çinli şirketlerden henüz açıklama gelmiş değil. Ancak Huawei ve ZTE daha önce iddiaları reddetmiş ve telekomünikasyon ekipmanlarına ilişkin verilerin ABD’de tutulduğunu söylemişti.