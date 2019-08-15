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ABD heyetinden "Güvenli Bölge" temasları

Milli Savunma Bakanlığınca, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyetin Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gideceği bildirildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
ABD heyetinden "Güvenli Bölge" temasları

ANKARA (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya gidecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecektir." ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
  1. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Müşterek Harekat Merkezi

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