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Ekonomi ABD Hazinesi olağanüstü tedbirleri uzatacak
Ekonomi

ABD Hazinesi olağanüstü tedbirleri uzatacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin borç limitinin aşılmaması için uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık'a kadar uzatılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 02:49:00 -
ABD Hazinesi olağanüstü tedbirleri uzatacak

Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.

Geçen hafta yasalaşan borç limitindeki artışın hazinenin federal hükümetin operasyonlarını 3 Aralık'a kadar finanse etmeye devam edeceğine dair güvence sağladığına işaret eden Yellen, ancak Kongre'nin hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getireceğine dair daha uzun vadeli kesinlik sağlayacak şekilde borç limitini artırmak veya askıya almak için harekete geçmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Yellen, borç limitindeki son artışın sadece geçici bir erteleme sağladığına işaret ederek, hazinenin 3 Aralık'a kadar bazı olağanüstü önlemleri kullanması gerekeceğini bildirdi.

Bu kapsamda alınan bazı önlemlerin 3 Aralık'a kadar uzatılacağını belirten Yellen, ABD'nin kredisini korumak amacıyla harekete geçmesi için Kongre'ye bir kez daha çağrıda bulundu.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyordu.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Ekim'de, hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan ve borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.

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