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Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek

2020-04-21 04:55:55 -
ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için hayata geçirilen Maaş Destek Programı kapsamında, ilk ödemelerin yapıldığını, 54 küçük ve 2 büyük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık destek sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Spirit Airlines ve United Airlines ile, Maaş Destek Programı anlaşmalarının imzalandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmalarla, hava yolu çalışanlarının destekleneceğinin bildirildiği açıklamada, stratejik öneme sahip havacılık endüstrisinin de korunmasına yardımcı olunacağı aktarıldı.

Açıklamada, Maaş Destek Programı kapsamındaki ilk ödemelerin de yapıldığı kaydedilerek, "Başvurusu onaylanan 2 büyük ve 54 küçük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık ilk ödeme gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Maaş Destek Programı kapsamında başvurusu onaylanan şirketlere, ilave ödeme yapılacağına işaret edilen açıklamada, sağlanan fonların, yalnızca çalışanların maaşları ve sosyal yardımlarının karşılanmasında kullanılabileceği bildirildi.

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de "Maaş Destek Programı, Amerikan işçilerini desteklemek ve ABD ekonomisinin hayati bir parçası olan hava yolu endüstrimizi korumak için kritik öneme sahiptir. Gereken desteği sağlamak için hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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