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Sağlık ABD Hazine Bakanı'ndan salgın fonu çağrısı
Sağlık

ABD Hazine Bakanı'ndan salgın fonu çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecekte meydana gelebilecek küresel sağlık krizleri için Dünya Bankası fonunun kurulmasını çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 17:06:00 -
ABD Hazine Bakanı'ndan salgın fonu çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, yeni finansal aracı fonun, küresel finansman açıklarının giderilmesine yardımcı olacağını aktardı.

Mevcut araçlar olduğunu belirten Yellen, ancak uzmanların "boşlukların varlığını ve finansman ihtiyaçlarının inkar edilemez olduğunu" dile getirdiğini kaydetti.

Yellen, gelecek 5 yıl içinde ihtiyaç duyulan finansman miktarının tahmini 75 milyar dolara ulaşacağını, bunun mevcut salgının ekonomik maliyetinden çok daha az olduğunu vurguladı.

Dünya Bankası'nın ev sahipliğinde yeni bir finansal aracı fonunun geliştirilmesini teşvik ettiklerini belirten Yellen, "Bunu bir sonraki salgına yanıt vermek için boş bekleyen bir para havuzu olarak görmüyoruz." ifadesini kullandı.

Yellen, söz konusu fonun, yakın vadede ülkeleri bir sonraki kriz için hazırlık yapma kabiliyetlerindeki ve kolektif kapasitedeki mevcut boşlukları doldurmak için yatırımlar yapmaya teşvik etmek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

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