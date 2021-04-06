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Dünya ABD Haseke’de evlere çöktü
Dünya

ABD Haseke’de evlere çöktü

YPG/PKK’lı teröristler, Haseke’de Spor Kompleksi Bölgesi’ni ABD güçleriyle ortak olarak eğitim amaçlı kullanıyor. PKK'lılar burada ABD'li yetkililerden özel eğitim alıyor. ABD’lilerin talimatıyla YPG/PKK il merkezinde 1500 sivilin konutlarına el koydu. Evlerini boşaltmak istemeyenlere ateş açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:16:00 -
ABD Haseke’de evlere çöktü

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke il merkezindeki sözde karargahlarının yer aldığı Spor Kompleksi Bölgesi’ndeki terör faaliyetlerini gizlemek amacıyla bölgeyi sivillerden arındırıyor. ABD güçlerinden bu yönde talimat alan YPG/PKK’lı teröristler, güvenlik nedenlerini öne sürerek sivillere ait 15 binaya el koydu. 20 yıl önce inşa edilen ve her biri 5 kattan oluşan binalarda 1500’e yakın sivil yaşıyordu. Teröristler, evlerini terketmek istemeyen ve örgütün isteğine mukavemet gösteren sivilleri de ateş açarak korkuttu.

PKK’ya eğitim veriyor

Tahliye edilen konutlar, Haseke merkezinde ABD ve YPG/PKK’nın kullandığı binaların yakınında bulunuyor. Örgüt Haseke’nin güneyinde yer alan spor kompleksi ve buradaki sözde karargahlar ile bazı binaları, ABD güçleriyle ortak kullanıyor. Bir dönem spor müsabakalarına ev sahipliği yapan spor kompleksindeki stadyum, bugün ABD helikopterleri için pist görevi görüyor. ABD ordusu, spor kompleksinde YPG/PKK’lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriyor.


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