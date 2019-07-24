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ABD halkı, kendi devletine güvenmiyor!

ABD merkezli araştırma şirketinin anket çalışmasına göre göre ABD vatandaşlarının yönetime, siyasi liderlere ve medyaya duyduğu güven azaldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:06
ABD halkı, kendi devletine güvenmiyor!

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü son ankete göre ABD’lilerin yönetime, siyasi liderlere ve medyaya duyduğu güven azaldı. Ankette, ‘federal hükümetin önemli bilgileri halktan kasten sakladığına inanıyor musunuz?’ sorusuna yüzde 69 evet cevabı çıktı. Ayrıca anket, yüzde 61'lik bir kısmın medyanın önemli olayları kasten göz ardı ettiğine inandığını ortaya koydu.

ABD’lilerin üçte ikisi, seçilmiş yetkilileri dinlerken yalan ile gerçek arasındaki farkı anlamakta zorlandığını ifade ederken, aynı sıkıntının sosyal medyada yer alan bilgiler için de geçerli olduğu kaydedildi.

ABD’liler ve kurumlar arasında giderek artan bir güven eksikliği olduğunu, bu durumun da sosyal ve siyasi meselelerle uğraşmayı zorlaştırdığını ortaya koyan ankete göre ABD’lilerin yüzde 64’ü insanlar arasındaki güvenin de azaldığını düşünüyor.

Pew Araştırma Merkezi İnternet ve Teknoloji Araştırma Direktörü Lee Rainie, ABD’lilerin hükümete olan güven eksikliğinin ülkeyi ve birtakım sorunların çözümünü etkileyeceğinden endişe ettiğini söyledi. Ankete göre ‘hükümete olan güvenin neden eksildiğine’ yönelik soruya cevap verenlerin yüzde 14'ü bunun nedeninin Başkan Donald Trump ve yönetimi olduğunu söylerken, yüzde 10'u ise nedeninin medyada yer alan haberlerden kaynaklandığını ifade etti.

27 Kasım-10 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 10 bin 618 ABD’li katıldı ve anketin hata payı yüzde 1.5 olarak hesaplandı.

Kaynak: Şarkul Evsat

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:06
  1. Lee Rainie
  2. Pew Araştırma Merkezi
  3. ABD

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