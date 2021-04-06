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Dünya ABD halkı göçmen krizinden Biden'ı sorumlu tuttu
Dünya

ABD halkı göçmen krizinden Biden'ı sorumlu tuttu

ABD'de yapılan ankette, Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği ile ilgili olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çok yeni Başkan Joe Biden'ı suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 04:42:00 -
ABD halkı göçmen krizinden Biden'ı sorumlu tuttu

Hill-HarrisX'in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 44'ü, ABD'ye geçmek için Meksika sınırından akın eden göçmenlerle ilgili problemden Başkan Biden'ın sorumlu olduğunu söylerken, sadece yüzde 28'i eski Başkan Trump'ı işaret etti.

Aynı soruya cevap verenlerin yüzde 20'si, sınırdaki sorunla ilgili iki tarafı da eşit derecede suçlu bulurken, yüzde 7'lik bir grup problemin nedeninin iki tarafla da ilgili olmadığına inandığını söyledi.

Cumhuriyetçi olduklarını belirten katılımcıların yüzde 73'ü ülke sınırındaki durumdan mevcut hükümeti sorunlu tutarken, Demokrat partili katılımcıların sadece yüzde 46'sı suçu Trump yönetimde bulduğunu bildirdi.

CNN'nin yaptığı bir çalışmada, 30 Eylül'e kadar Meksika sınırından ABD'ye girecek göçmen sayısının 2 milyonu aşabileceği ve bu rakamın bir rekora işaret ettiği belirtilmişti.

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