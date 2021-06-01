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Medya ABD haber kanalından 'SİHA' rahatsızlığı! "Bizi tehdit ediyor"
Medya

ABD haber kanalından 'SİHA' rahatsızlığı! "Bizi tehdit ediyor"

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yayın yapan ABD merkezli haber kanalı Alhurra News, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız oldu. ABD menşeili gazete, SİHA'ları tehdit olarak göstermeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 21:55:00 - 2021-06-01 21:59:11
ABD haber kanalından 'SİHA' rahatsızlığı! "Bizi tehdit ediyor"

Türkiye’nin, son dönemde Polonya ve Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA satması, dünya medyasının gündemindeki yerini koruyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yayın yapan ABD merkezli, Arapça bir haber kanalı olan Alhurra News'te, "Türk SİHA'ları havza ülkelerini tehdit ediyor" başlıklı bir yazı yayımlandı.

"ABD, Türkiye'ye ekipman transferini yasaklamalı"

SİHA'ların Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere büyük tehdit olduğunun vurgulandığı haberde, "ABD Türkiye'yi uyarmalı. Ankara'nın SİHA endüstrisindeki genişlemesi tehlikeli. Washington'un bu uçaklar için Türkiye'ye teknoloji ve ekipman transferini yasaklamasını tavsiye ediyoruz" denildi.

Kaynak: Yenişafak

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