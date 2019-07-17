ABD güçlerine saldırı! Ölü askerler var
Afganistan'n güneyinde bulunan Karabağ ilçesinde, ABD güçlerine düzenlenen saldırıda 4 asker öldü.17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:13
Afganistan'n güney kesiminde ABD güçlerine düzenlenen içeriden saldırıda 4 ABD askeri öldü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Gazni ilinin Karabağ ilçesinde Taliban, ABD güçlerine içeriden saldırı düzenledi.
Kabil hükümeti güçlerinin içerisine sızan bir Taliban mensubunun ateş açması sonucu 4 ABD askeri ölürken 3 tanesi ise yaralandı.
Saldırıda Kabil hükümeti özel kuvvet güçlerinden 2 kişi ölürken, saldırıyı düzenleyen Taliban mensubu da çıkan çatışmada öldürüldü.
Saldırı Taliban tarafından yapıldı
Taliban saldırının sorumluluğunu üstlendi.
ABD ordusundan konuya dair bir açıklama yapılmadı.
Afganistan'da Taliban'ın ülkedeki NATO güçlerine yönelik en etkili saldırı yöntemlerinden biri içeriden saldırılar.
Hareketin içeriden saldırılarında çok sayıda NATO mensubu asker öldürüldü.
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