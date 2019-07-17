ABD güçlerine saldırı! Ölü askerler var Afganistan'n güneyinde bulunan Karabağ ilçesinde, ABD güçlerine düzenlenen saldırıda 4 asker öldü.

Afganistan'n güney kesiminde ABD güçlerine düzenlenen içeriden saldırıda 4 ABD askeri öldü. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Gazni ilinin Karabağ ilçesinde Taliban, ABD güçlerine içeriden saldırı düzenledi. Kabil hükümeti güçlerinin içerisine sızan bir Taliban mensubunun ateş açması sonucu 4 ABD askeri ölürken 3 tanesi ise yaralandı. Saldırıda Kabil hükümeti özel kuvvet güçlerinden 2 kişi ölürken, saldırıyı düzenleyen Taliban mensubu da çıkan çatışmada öldürüldü. Saldırı Taliban tarafından yapıldı Taliban saldırının sorumluluğunu üstlendi. ABD ordusundan konuya dair bir açıklama yapılmadı. Afganistan'da Taliban'ın ülkedeki NATO güçlerine yönelik en etkili saldırı yöntemlerinden biri içeriden saldırılar. Hareketin içeriden saldırılarında çok sayıda NATO mensubu asker öldürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.