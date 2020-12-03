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Dünya ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den dünyayı sarsan koronavirüs sözleri
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den dünyayı sarsan koronavirüs sözleri

Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington'da Brookings Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, koronavirüsün ve diğer virüslerin biyolojik silah olarak kullanılabileceğini ifade etti ve bu konuda kaygıların olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:27:00 -
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den dünyayı sarsan koronavirüs sözleri

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington'da Brookings Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, koronavirüsün (Covid-19) ve diğer virüslerin biyolojik silah olarak kullanılabileceğini ifade etti ve bu konuda kaygıların olduğunu vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington D.C'de bulunan Brookings Enstitüsü'nde soruları yanıtladı.

Virüslerin biyolojik silah olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Milley, "Elbette ki kullanılabilir. Bu bir kaygıdır" ifadelerini kullandı.

Mark Milley, örgütlerin biyolojik silahlar geliştirerek bunları kullanmalarının korkunç bir yıkıma neden olabileceğini söyleyerek, "Ayrıca, elinde hiç silah olmayan örgütlerin biyolojik silahlar geliştirip bunları kullanmalarını ve korkunç bir yıkıma neden olmalarını hayal etmek hiç de zor değil" dedi.

"Tedbirli olmamız gerekiyor"

Mark Milley, bu konuda mücadele etmenin ve tedbirli olmanın gerekliliğini vurgulayarak, "Bu konuda mücadele etmek ve tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda devam eden salgından dersler çıkarmalıyız ve bu dersleri kendimizi savunmak için kullanmalıyız. Olası biyolojik saldırılara karşı da uygulayacağımız protokol ve prosedürleri hazır hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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Yorumlar

Tr.

Sizlerin bir medeniyetin yüzlerce hatta binlerce yılda olusturduğu eserleri ve kültür birikimlerini yok ederken hunharca davranırken o terörist dediğiniz insanların küçücük tüplerde bunu Newyork,şikago,boston,los angeles,washingtonda hatta londrada,pariste,berlinde,moskovada,pekinde kullanmalarından daha doğal ne olabilir.Hatta bu onun hakkı değilmidir.
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trabzon

onlar deyince mi ses yapıyor
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