ABD gençliği sapkınlaşıyor

Münübe Yılmaz

Amerika’da yönetime gelen Biden’ın ekibine birçok eşcinsel ismi katması ve dünyada LGBTİ’lilere özgürlük istemesinin yankıları sürerken ülkede yapılan bir araştırma vahim tabloyu gözler önüne serdi. Fransa merkezli bir pazar araştırma ve danışmanlık şirketi olan Ipsos’un 22-23 Şubat tarihleri arasında bin 5 kişi ile çevirimiçi yaptığı ankete Amerikan toplumunun hızla eşcinselliğe gittiğini ortaya koydu. Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Ipsos online araştırmasıyla görüştüğü 18 yaş -24 yaş arası 104 kişiden yüzde 46’sı LGBTİ olduğunu ifade etti. Aynı ankette 2. Dünya Savaşı sonrası doğan yaşlı kişilerde ise sapkınlığın oranı sadece yüzde 9.

ABD’de eşcinselliğin her geçen gün arttığını ortaya koyan araştırmaya göre 24 yaş üstü-40 yaş altı kişilerle yapılan görüşmeye göre kendisini erkek ya da kadın olarak tabir etmeyen kişilerin orası ise yüzde 26 olarak kayda geçti.

Kuşaklara göre cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim farklılıklarını konu alan anket, ABD’de yeni jenerasyonun, eski kuşağa oranla gitgide sapkınlaştığını gözler önüne sererken, LGBTİ’ye yönelik mevcut eğilimin sürmesi halinde 2040 yılında Amerikan toplumunun yüzde 66’sının eşcinsel ve türevi olan sapkın kimliklere sahip olacak.

55 yaş üstü kişilerin eşcinselliğe karşı olduğu Amerika’da genç nüfusun hızla sapkınlığı tercih etmesinin ilerleyen dönemde daha da etkisini artıracağı belirtilen ankette, Amerika’nın bazı bölgeleri göz alındığında ise sapkınlığın boyutu bugün bile yüzde 60’tan fazla.

Eşcinsel evliliği serbest

Öte yandan; ABD’de Massachusetts 2004’te ilk eşcinsel evliliğe izin veren eyalet olurken, bunun ardından ya mahkeme kararı ya da yasama yolu ile Maine, Connecticut, Kaliforniya, Iowa, Vermont, New Hampshire ve New York eyaletlerinde eşcinsel evlilik yasallaştırıldı. 2015’te ise ABD Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin bir hak olduğu kararını verip, bunun artık bir izne tabi olmasının gerekmediğini açıkladı.