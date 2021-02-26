  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD gençliği sapkınlaşıyor
Gündem

ABD gençliği sapkınlaşıyor

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden olan Ipsos, Amerika’nın hızla eşcinselleştiğini ortaya koydu. Fransız şirketi yaptığı anket sonucuna göre 55 yaş üstü ABD’lilerde sapkınlık yüzde 9 iken, 24 yaş altı gençlerde ise bu oran yüzde 46. Araştırma sonucuna göre ABD’de 2040’ta nüfusun üçte ikisi LGBTİ’lilerden oluşacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 10:22:00 -
ABD gençliği sapkınlaşıyor

 Münübe Yılmaz 

Amerika’da yönetime gelen Biden’ın ekibine birçok eşcinsel ismi katması ve dünyada LGBTİ’lilere özgürlük istemesinin yankıları sürerken ülkede yapılan bir araştırma vahim tabloyu gözler önüne serdi. Fransa merkezli bir pazar araştırma ve danışmanlık şirketi olan Ipsos’un 22-23 Şubat tarihleri arasında bin 5 kişi ile çevirimiçi yaptığı ankete Amerikan toplumunun hızla eşcinselliğe gittiğini ortaya koydu. Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Ipsos online araştırmasıyla görüştüğü 18 yaş -24 yaş arası 104 kişiden yüzde 46’sı LGBTİ olduğunu ifade etti. Aynı ankette 2. Dünya Savaşı sonrası doğan yaşlı kişilerde ise sapkınlığın oranı sadece yüzde 9.

ABD’de eşcinselliğin her geçen gün arttığını ortaya koyan araştırmaya göre 24 yaş üstü-40 yaş altı kişilerle yapılan görüşmeye göre kendisini erkek ya da kadın olarak tabir etmeyen kişilerin orası ise yüzde 26 olarak kayda geçti. 

Kuşaklara göre cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim farklılıklarını konu alan  anket, ABD’de yeni jenerasyonun, eski kuşağa oranla gitgide sapkınlaştığını gözler önüne sererken, LGBTİ’ye yönelik mevcut eğilimin sürmesi halinde 2040 yılında Amerikan toplumunun yüzde 66’sının eşcinsel ve türevi olan sapkın kimliklere sahip olacak.

55 yaş üstü kişilerin eşcinselliğe karşı olduğu Amerika’da genç nüfusun hızla sapkınlığı tercih etmesinin ilerleyen dönemde daha da etkisini artıracağı belirtilen ankette, Amerika’nın bazı bölgeleri göz alındığında ise sapkınlığın boyutu bugün bile yüzde 60’tan fazla.

Eşcinsel evliliği serbest

Öte yandan; ABD’de Massachusetts 2004’te ilk eşcinsel evliliğe izin veren eyalet olurken, bunun ardından ya mahkeme kararı ya da yasama yolu ile Maine, Connecticut, Kaliforniya, Iowa, Vermont, New Hampshire ve New York eyaletlerinde eşcinsel evlilik yasallaştırıldı. 2015’te ise ABD Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin bir hak olduğu kararını verip, bunun artık bir izne tabi olmasının gerekmediğini açıkladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mutmaine

2.Lut kavmi ABD , bekle gör rabbimin azabını
  • Yanıtla

lütfü

Allah şerlerinden bizi muhafaza eylesin amin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Muhafazakar'ların bile MİT'in başına geçmesi için pazarladığı Mustafa Levent Göktaş: İnan Kıraç'ın avukatı çıktı!
Gündem

'Muhafazakar'ların bile MİT'in başına geçmesi için pazarladığı Mustafa Levent Göktaş: İnan Kıraç'ın avukatı çıktı!

Bir takım 'muhafazakar'ların bile Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına geçirmek üzere pazarladığı Mustafa Levent Göktaş, İnan Kıraç'ın avukat..
Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusu merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi so..
Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!
Siyaset

Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!

Kamuoyu araştırmalarında oy oranı yüzde 2'yi bile göremeyen Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarına er..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay