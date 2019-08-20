ABD füzeyi ateşledi, dolar kritik seviyeyi aştı

Dün sabah saatlerinde 5,56 seviyelerinden alıcı bulan dolar/TL, günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 5,6737'yi görmesinin ardından günü yüzde 1,7 değer kazancıyla 5,6622'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan kur, kritik seviye olan 5,70 bandını aştı. Dolar şu sıralar 5,74'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,34'ten alıcı buluyor.

'Dolarda 5,7050 direnç konumda'

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, 5,7050'nin direnç, 5,6250'nin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Dolar neden yükseliyor

Doların yükselme sebebinin ABD'nin yapmış olduğu füze denemesi olduğu öne sürüldü. Füze denemesi sonrası altın ve dolar yükselişe geçti.

ABD anlaşmadan çıktı

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, INF'den ayrılmasının hemen ardından füze denemesi yapmasına tepki gösterdi. Ryabkov, "Bütün bunlar üzücü. Amerika Birleşik Devletleri, askeri tansiyonu artırmak için açıkça bir seyir başlattı. Provokasyonlara teslim olmamalıyız" dedi.

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.