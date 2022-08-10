ABD, Fransa ve Japonya bölgeden çekild! Ruslar Türk şirketin bölgedeki bomba hamlesini duyurdu

Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in iştiraki olan Arktik LNG 2’nin, aynı isimli terminal projesi için Türk şirketi ile iş birliğine gitmeyi planladığı belirtildi.



Kommersant gazetesi, Arktik LNG 2’nin Karadeniz Holding bünyesindeki Karpowership’ten 400 MW gücünde yüzen elektrikli santral satın almaya hazırlandığını yazdı.



ABD’li Baker Hughes şirketi geçen hazirana ayında bu ve diğer LNG projelerine hizmet vermeyi durdurmuştu.



Gazeteye göre, gaz pistonlu motorlarla çalışacak olan santralin kapasitesinin 300-400 MW olması bekleniyor.



Dünyanın en büyük yüzer elektrikli santral üreticilerinden biri olan Karpowership, Afrika, Orta Doğu, Küba ve Endonezya’da da faaliyet gösteriyor. Karadeniz Holding'e ait şiretin yönetim kurulu başkanı Osman Murat Karadeniz.



Arctic LNG-2 projesinde her biri 6,6 milyon ton kapasiteli üç üretim hattı inşa edilmesi planlanıyor.



Daha önce ilk hattın lansmanının 2023, ikinci hattın 2024, üçüncü hattın 2025’te planlandığı açıklanmıştı ancak daha sonra bu sürelerin ertelenebileceği duyuruldu.



Arktik LNG 2’nin yüzde 60’ı Novatek’e ait. Fransız TotalEnergie, Çinli CNPC CNOOC ve Japon Mitsui-JOGMEC konsorsiyumu da projenin ortakları.



Fransa ve Japonya’nın projedeki yatırımlarını dondurdukları açıklanmıştı.



Novatek, projenin ana yüklenicisi olan Technip ve Saipem şirketleri yerine Nova Energies şirketi ile anlaşmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Turkrus