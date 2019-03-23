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ABD fitnesine büyük öfke

Daha önce Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alan Trump, yaptığı açıklama ile Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıdı. Trump’ın bu açıklamasına, başta islam dünyası olmak üzere Avrupa’dan da büyük tepkiler geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:06
ABD fitnesine büyük öfke

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Daha önce Kudüs’ü, Terör Devleti İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alan ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri için de sosyal medya üzerinden yaptığı skandal açıklamada “52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir” diyerek Suriye topraklarını işgalci İsrail toprağı olarak tanıdığını açıkça beyan etti. Açıklamaya başta İslam dünyası olmak üzere Türkiye, Rusya, Suriye, AB ve BM’den karara karşı tepkiler geldi.

“ABD siyonistlerle iş birliği içersinde”

Filistinli gruplar ABD Başkanı Donald Trump’ın “Golan Tepeleri’nde İsrail’in hakimiyetini tanıma” yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, “Bu karar ABD’nin siyonistlerle tamamen uyum içinde olduğunu göstermektedir. ABD’nin Arap haklarına saldırganlığının devamı niteliğindedir” ifadelerini kullandı. İslami Cihad Hareketi ise Trump’ın ifadelerini “düşmanca ve tamamen İsrail yanlısı” olarak nitelendirerek, “Bu karar Arap topraklarının işgalinde ABD-İsrail ortaklığını mutlak surette yansıtıyor” ifadesine yer verdi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nden yapılan açıklamada da Arap hak ve topraklarına yönelik süregelen ihlallere bir yenisinin eklendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD yönetiminin “Arap dünyasının düşmanı” olarak görülmesi gerektiği kaydedildi.

Muhalifler: İsrail dahil hiçbir aktörün yararına olmaz

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bölgede yeni çatışmaların fitilinin ateşlenebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, uluslararası hukuka tabi konuların siyasi amaçlar dahilinde kullanılamayacağına dikkat çekilerek, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını tehlikeye düşürecek her türlü durumun İsrail dahil hiçbir aktörün yararına olmayacağının altı çizildi.

İran: Trump ırkçı İsrail’e kendisinin olmayanı vermeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Hepimiz Donald Trump’ın ırkçı İsrail’e kendisinin olmayanı vermeye çalışmasından şoke olduk. Önce Kudüs, şimdi Golan” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de, “Bu karar zaten hassas olan bölgede yeni krizleri peşinden getirecek” dedi.

BM: Hükümsüzdür

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasına ‘Hükümsüzdür’ açıklamasını yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ‘’İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur’’ deniliyor.

AB: Tanımıyoruz

Avrupa Birliği (AB) sözcüsü, AB’nin Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanımadığını söyledi. AB sözcüsü, “Avrupa Birliği’nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor ve bunları İsrail toprağının bir parçası olarak görmüyor” ifadelerini kullandı.

Rusya: Trump’ın açıklamaları çağrı olarak kalmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Benzer çağrılar Orta Doğu’da halihazırdaki gergin durumu önemli ölçüde istikrarsızlaştırabilir” dedi. Her halükarda bu fikrin kendi içinde Orta Doğu’daki krizin çözümüne hiçbir katkıda bulunmayacağı, tam tersi yönde etkisi olabileceği uyarısı yapan Peskov, şimdilik Trump’ın bu açıklamasının sadece çağrı olarak kalmasının umulduğunu ifade etti.

Rejimden düşük düzeyli tepki

Katil Esed rejiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Rejim, tepkisini, SANA’da yer alan ve dışişleri bakanlığından ismi verilmeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberle göstermekle yetindi. Habere göre söz konusu yetkili, ABD başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Suriye toprağı Golan ile ilgili yaptığı “sorumsuzca” açıklamasını kınadı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:06
  1. Ankara
  2. Kudüs
  3. Terör Devleti İsrail
  4. ABD Başkanı Trump
  5. Golan Tepeleri
  6. İslam dünyası
  7. Filistin
  8. Hamas Sözcüsü Hazim Kasım
  9. İslami Cihad Hareketi
  10. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
  11. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK)
  12. İsrail
  13. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  14. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
  15. Birleşmiş Milletler (BM)
  16. ABD Başkanı Donald Trump
  17. BM Güvenlik Konseyi
  18. Avrupa Birliği (AB)
  19. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  20. Katil Esed
  21. SANA

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