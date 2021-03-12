  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD felaketi yaşıyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD felaketi yaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1564 artarak 530 bin 833'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 18:12:00 -
ABD felaketi yaşıyor! Son 24 saatte...

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 131 bin 836 artarak 29 milyon 287 bin 115'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1564 artarak 530 bin 833'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 614 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 715 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 962 binden fazla vakayla Florida izliyor. ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 55 bin 160 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 690 ile New York ve 46 bin 7 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 308 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 277 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da da 272 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 98 milyon 203 bini geçtiğini duyurdu. CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 64 milyon 701 binden fazla kişiye ilk doz, 33 milyon 863 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı
Medya

Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı

Oyuncu Demet Akbağ, hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçeği açıkladı. Akbağ, Öztekin'in pandemi korkusu nedeniyle kalp ameliy..
Yeni sistem yolda! Erdoğan Milyonları kişiyi ilgilendiren kararı açıklayacak
Siyaset

Yeni sistem yolda! Erdoğan Milyonları kişiyi ilgilendiren kararı açıklayacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni dönem başlıyor. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren ekonomiye ilişkin yeni paketi Cumhurbaşkanı R..
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Türkiye'ye karşı saldırı silahı verdiler
Gündem

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Türkiye'ye karşı saldırı silahı verdiler

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'lere yönelik haksız tepkisini değerlendirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay