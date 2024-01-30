ABD faiz yükü altında eziliyor! Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar

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Amerikan kargo devi UPS'nin geliri, geçen yılın son çeyreğinde 24,9 milyar dolarla beklentilerin altında gerçekleşti.

UPS, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, geçen yıl son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak yaklaşık 24,9 milyar dolara düştü. Bir önceki yılın son üç ayında yaklaşık 27 milyar dolar gelir sağlayan şirketin bu dönemde 25,4 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu.

UPS'nin geçen yıl genelindeki toplam geliri, yıllık bazda yüzde 9,3 düşüşle 90,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Şirketin net karı da geçen yılın son üç ayında yüzde 53 azalışla 1,61 milyar dolara geriledi. UPS, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

UPS 2023 genelinde de 6,7 milyar dolar net kar elde etti.

Bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 3,96 dolar olan şirketin hisse başına karı, 2023'ün aynı döneminde 1,87 dolara indi.

UPS, geçen yılın son çeyreğine dair yurt dışı ve yurt için nakliye hacimlerinde de düşüş bildirdi.

Şirket 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

Bu yıla ilişkin tahminlerin de yer aldığı bilanço açıklamasında, 2024'ün tamamında 92 milyar dolar ile 94,5 milyar dolar aralığında gelir beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun onayına bağlı olarak yaklaşık 4,5 milyar dolarlık sermaye harcaması ve yaklaşık 5,4 milyar dolarlık temettü ödemesinin planlandığı ifade edildi.

UPS'nin bilançosuna ilişkin detayların paylaşıldığı yatırımcı etkinliğinde ise şirketin kaynaklarını yeniden ayarlama planı kapsamında iş gücünü 12 bin kişi azaltacağı bildirildi.

İş gücü azaltımının şirketi yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyetten kurtaracağı kaydedildi.

Kaynak: AA