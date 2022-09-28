ABD faiz arttırıp petrol fiyatını indirmiş! Aynı metotla doğal gazın fiyatını da indirsin de görelim..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz kararlığını hedef alan Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar Gazetesi, bugünkü manşetinde, "Fed'in hamlesi petrol fiyatını geriletti! Faiz silahıyla düşürdüler" başlığını kullandı.

Gazete haberinde, "Dünyanın tam tersi yönde izlenen ‘faiz sebep’ teorisi Türk ekonomisini ‘yüksek enflasyon, yüksek kur’ sarmalına sokarken, faizi ekonomi yönetiminde ‘gerektiğinde kullanılacak bir enstrüman’ olarak gören Batı’nın hamlesi ise sonuç verdi." ifadelerine yer verip, şu iddiayı öne sürdü: FED’in faiz artışı sonrası petrol fiyatları düştü.

Aynı metotla doğalgazı da indirsinler görelim!

ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararı ile petrol fiyatlarının düştüğünü iddia eden Karar Gazetesi, haberine "faiz" çığırtkanlığı ile devam etti:

Ekonomi yönetiminde uzun süredir izlenen yöntemlere dönük uzmanların eleştirilerine rağmen takip edilen politikalar enflasyonu da kuru da patlattı. Dünya faiz artırırken MB’nin tam tersi yönde adım attığı süreçte hükümet kanadından “Kimin haklı olduğunu zaman gösterecek” değerlendirmeleri geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Enflasyonu faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımını artık hiç kimse dile getirmiyor” dedi.

Ancak ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırma kararı sonrasında yaşanan durum tersi yönde gelişmeyi ortaya koydu. FED’in hamlesiyle petrol fiyatları savaşa rağmen düşerek savaş öncesinin bile altına indi. Geçen yıl bin 950 dolar olan çelik fiyatları ise bin 340 dolara geriledi. Benzer durum bakırda da yaşandı. Oluşan tablo ‘Faiz konusunda kriter, gerektiği yerde silah gibi kullanmak olmalı’ yorumlarına yol açtı.