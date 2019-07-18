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ABD, FaceApp için FBI'ı sahaya sürecek

Tüm dünyada kısa bir sürede popüler hale gelen akıllı telefon uygulaması FaceApp'a ilişkin ABD'den uyarı yapıldı. 'Ulusal güvenlik ve veri gizliliğine yönelik tehlike oluşturduğu' belirtilen programın FBI tarafından soruşturulması gerektiği belirtildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:51
ABD, FaceApp için FBI'ı sahaya sürecek

Son dönemde akıllı telefon kullanıcıları arasında moda haline gelen FaceApp uygulaması, beraberinde çeşitli gizlilik endişelerini de getirdi.

Sahip olduğu gelişmiş yapay zekâ teknolojisi sayesinde kullanıcıların fotoğraflarını başarılı bir şekilde 'yaşlandıran' uygulama, aynı zamanda milyonlarca insanın 'fotoğrafını topladığı' iddiasıyla eleştirilmişti.

"FBI soruşturmalı"

FaceApp uygulamasına yönelik eleştirilerin öne çıkan bir diğeri ise, programın Rus yapımı olması.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada FBI ve Federal Ticaret Komisyonu'na çağrı yaparak programın 'ulusal güvenlik ve veri gizliliğine yönelik tehlike oluşturduğunu' söyledi.

Programın St. Petersburg merkezli Wireless Lab. tarafından geliştirildiğine dikkat çeken Senatör, kullanıcıların bilgilerinin 'ABD'ye karşı siber düşmanlıklarla aktif olarak ilgilenen düşmanca bir yabancı gücün eline geçecekse' bu durumun problem teşkil edeceğini iddia etti.

Schumer, "Gözetleme ve güvenlik sorunu haline gelen yüz tanıma teknolojisi çağında, kullanıcıların kişisel verilerinin güvende kalmasını sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgiye sahip olmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya transfer ediyor"

İlgili kurumlara yönelik kaleme aldığı mektubunda senatör, programın 'güvenli olup olmadığının incelenmesi' talebinde bulundu.

Rusya'yla ilgili ABD'de her dönem sıcaklığını koruyan 'siber savaş' söylentileriyle bir arada düşünüldüğünde, ABD kamuoyunda programın fotoğraf yükleyen kullanıcıların 'biyometrik bilgilerini Rusya'ya transfer ettiği' yönünde söylentiler çıktı.

​Facebook ve Google için de aynı soru işaretleri mevcut olduğu halde, FaceApp'in 'Rus yapımı' olması endişeleri artıran önemli bir unsur.

"Şaşırtıcı bir durum yok"

Öte yandan, dünya çapında kullanılan yazılımların güvenlik açıklarını ortaya çıkarmasıyla bilinen geliştirici Robert Baptiste ve Google mühendisi Ivan Rodriguez ise, uygulamanın büyün verileri sakladığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladılar.

Baptiste, "Gizlilik politikaları kötü ancak bu genel bir durum. Bu iyi bir şey değil, ancak şaşırtıcı bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Rodriguez ise, uygulamaya yüklenen fotoğrafların Amazon temelli bir platformda yedeklendiğini, Rusya'ya aktarılmadığını söyledi.

"Veriler 38 saat içinde siliniyor"

Öte yandan, Forbes'a açıklamalarda bulunan FaceApp CEO'su Yaroslav Gonçarov da, verilerin üçüncü bir tarafa satılmadığını söyleyerek yüklenen içeriklerin 38 saat içerisinde silindiğini açıkladı.

Gonçarov ayrıca, güvenlik endişeleri duyan kullanıcılar için spesifik bir yol gösterdi. Verilerini tamamen silmek isteyen kullanıcılar uygulamanın Ayarlar - Destek - Hata bildir bölümlerine girerek 'özel' seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:51
  1. FaceApp CEO'su Yaroslav Gonçarov
  2. Forbes
  3. Robert Baptiste
  4. Google mühendisi Ivan Rodriguez
  5. Amazon
  6. ABD
  7. FaceApp
  8. ​Facebook
  9. Google
  10. St. Petersburg
  11. Wireless Lab.
  12. FBI
  13. Federal Ticaret Komisyonu
  14. Chuck Schumer
  15. FaceApp uygulaması
  16. ABD Senatosu

YORUM YAZ

  • arifarif30 dk önce
    size söyleyeyim bu app nicin piyasada var... yüz tanima programinin algoritmasini gelistirmek icin kullanilicak bu bilgiler, hatta programi kullanmadan önce siz onaylarak resminizi o sirkete vermis oluyorsunuz tüm haklariyla.
  • Murat Murat 54 dk önce
    google, facebook vs bu soylediklerinzi yılardır yapıyor.Siz yapınca herşey güzel.

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