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Dünya ABD, F-35'in bir parçasında Çin ham maddesi çıkması üzerine teslimatları askıya aldı
Dünya

ABD, F-35'in bir parçasında Çin ham maddesi çıkması üzerine teslimatları askıya aldı

ABD, F-35 motorunda kullanılan mıknatıslardan birinin alaşımının Çin'den ithal edildiğini tespit etmesi üzerine uçağın Amerikan ordusu ve müşteri ülkelere teslimatını geçici olarak askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 06:38:00 -
ABD, F-35'in bir parçasında Çin ham maddesi çıkması üzerine teslimatları askıya aldı

Uçağın ana üreticisi firma Lockheed Martin'in yaptığı açıklamada, uçağın turbo motor pompalarından birinde kullanılan bir mıknatısın alaşımının Çin'den ithal edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, uçakta kullanılan malzemenin gerekli yasa ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak üzere uçağın ABD ordusuna ve uçağın alıcısı olan müşteri ülkelere teslimatının askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu anda teslim edilmiş ve kullanılan uçakların bu süreçten etkilenmediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Kontrat Yönetim Ajansının 19 Ağustos'ta Müşterek Savaş Uçağı F-35 Ofisi'ne, uçakta kullanılan söz konusu mıknatısın Çin'den ithal edilen ham madde ile üretildiği uyarısında bulunduğu ifade edilen açıklamada, ağustos sonlarında tedarikçilerden birinin şirkete kullandıkları ham maddenin Çin'den alındığını ancak mıknatısların ABD'de manyetize edildiğini bildirdiğine dikkat çekildi.

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