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Dünya 'ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur'
Dünya

'ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in basın toplantısındaki "Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" şeklindeki sözlerine yanıt vererek, "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur" paylaşımını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:11:00 -
'ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bugün düzenlediği basın toplantısında kullandığı "Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" ifadelerine yanıt verdi.

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur. Bu davetsiz misafirleri kapılarının eşiğinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavlar, Libyalılar, Suriyeliler ve daha çok sayıda şanssız insanın ekleyecek çok şeyi var" denildi.

Blinken, açıklamasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderliğinin, protestolar ve şiddet olaylarının yaşandığı Kazakistan'a barış gücü gönderme kararını eleştirmişti.

Kazakistan'ın KGAÖ'ye yardım başvurusunun soru işaretleri yarattığını söyleyen ABD'li bakan, "Neden dış yardıma ihtiyaç duydukları anlaşılır değil. Tarihten bir ders: Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" demişti.

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Yorumlar

--?--!!!

Her ikiside kirli çamaşırlarını ortaya dökmüş. Allah söyletiyor. Esasında küfür tektir ve rezillikleri aşikardır. Elhamdülillah ne müslümanlar ne de Türkiyemiz için kimse bunları söyleyemez.
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