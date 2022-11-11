  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Eş-Şebab'ı vurdu: 17 ölü
Dünya

ABD, Eş-Şebab'ı vurdu: 17 ölü

ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 17 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 16:18:00 -
ABD, Eş-Şebab'ı vurdu: 17 ölü

Somali'de ABD Afrika Komutanlığınca (AFRICOM) düzenlenen hava saldırısında, Eş-Şebab üyesi 17 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun 285 kilometre kuzeyinde, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Hava saldırısında 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, sivillerden ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Ülkede son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23