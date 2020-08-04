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Dünya

“ABD en düşük ölü sayısına sahip”

ABD başkanı Donald Trump, katıldığı bir TV programında ABD’nin dünyadaki koronavirüs kaynaklı en düşük ölüm sayısına sahip ülke olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:05:00 -
“ABD en düşük ölü sayısına sahip”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump, katıldığı bir TV programında ABD’nin dünyadaki koronavirüs kaynaklı en düşük ölüm sayısına sahip ülke olduğunu söyledi. HBO kanalında Axios isimli TV programının canlı yayınına katılan Trump’ın, elindeki grafikle ABD’nin en düşük ölüm oranına sahip olduğunu dile getirmesi üzerine program sunucusu Jonathan Swan ölü sayısının 155 bin üzerine çıktığını ve nüfusa oranla bu sayının çok yüksek olduğunu söyledi. Swan’e ülkelerin nüfuslarına bakarak değerlendirme yapmanın yanlış olduğunu söyleyen Trump, “Hayır bunu yapamazsınız. Vaka sayısına göre ölüm oranlarını değerlendirmelisiniz” cevabında bulundu. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'deki vaka sayısı 4 milyon 600 bini aştı ve ülke dünya üzerinde virüsün en hızlı yayıldığı ülke haline geldi.

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