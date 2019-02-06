0553 313 94 23

ABD emri verdi: Askerleri geri çekin!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico Valisi Grisham, eyaletin Meksika sınırındaki askerlerin geri çekilmesi emrini verdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:37
ABD emri verdi: Askerleri geri çekin!

ABD'nin New Mexico eyaleti Valisi Michelle Lujan Grisham, ABD-Meksika sınırındaki eyalete bağlı askerlerin çoğunun geri çekilmesi emrini verdi.

Grisham, yaptığı açıklamada, New Mexico eyaletinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "felaket tellallığı" yaparak (sınıra konuşlandırılan) Ulusal Muhafız Birliği askerlerinin suistimal edilmesi eyleminde yer almayacağını söyledi.

New Mexico-Meksika sınırdaki çoğu askerin geri çekileceğini belirten Vali Grisham, bölgede çok az sayıda askerin kalacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) iki gün önce, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini açıklamıştı.

Pentagon, kasımda Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan akerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:37
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. New Mexico
  4. Lujan Grisham
  5. ABD-Meksika sınırı
  6. ABD Savunma Bakanlığı
  7. Pentagon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Troya Başkentlilerle 4'üncü kez buluştu
    1. Troya Başkentlilerle 4'üncü kez buluştu
    2. Ruhani'den 'ABD' çıkışı! "Kabul etmeye..
    3. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    4. Afganistan'ın barış görüşmeleri
    5. Trump, Dünya Bankası başkan adayını..
    6. Kupada kükreyen aslan, yarı final..
    7. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    8. İsrail tatbikat bahanesiyle Filistinli..
    9. Trump Dünya Bankası Başkanlığına David..
    10. ABD emri verdi: Askerleri geri çekin!
    11. Sri Lanka Milli Günü resepsiyonu
    12. Milyonları etkiledi! Dünyaya uyarı geldi
    13. Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı
    14. Mısır'da 16 İhvan mensubu müebbet..
    15. Hasan Ruhani'den Amerika'ya tövbe..
    16. Müslüman ülkede okullarda skandal..
    17. UEFA ile ECA arasında yeni mutabakat..
    18. Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu..
    19. Barcelona Real Madrid (El Clasico)..
    20. 3'ü hariç tüm iller için..
    Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti
    Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi