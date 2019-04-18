ABD, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi. Mesaj, başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Mesajda, "Mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz" ifadesi yer aldı. İmamoğlu'nu ABD Başkonsolosluğu'ndan önce ilk tebrik eden isimlerden biri ise, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Türkiye Raportörü Kati Piri'ydi.

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