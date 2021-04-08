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Ekonomi ABD ekonomisini sarsan haber
Ekonomi

ABD ekonomisini sarsan haber

ABD'de dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 71,1 milyar dolara çıkarak bir rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 02:20:00 -
ABD ekonomisini sarsan haber

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 71,1 milyar dolara yükseldi.

Beklentilerin üzerinde artış göstererek rekor seviyeye ulaşan dış ticaret açığının, söz konusu dönemde 70,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, ocakta ise 67,8 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak 187,3 milyar dolara düştü. İthalatı da aynı dönemde yüzde 0,7 azalışla 258,3 milyar dolara geriledi.

Ticaret açığında yine Çin yer aldı

ABD'nin bu dönemde ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı artış gösterirken, Meksika ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 11,4 artarak 30,3 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 10,4 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 40,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı da şubatta yüzde 122 artışla 4 milyar dolara çıktı. Ülkenin Meksika ile arasındaki dış ticaret açığı ise yüzde 42,9 azalışla 6,8 milyar dolara düştü.

Bu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (19 milyar dolar), Almanya (5,3 milyar dolar), Japonya (4,5 milyar dolar), İtalya (3,2 milyar dolar), Fransa (2,7 milyar dolar), Tayvan (2,4 milyar dolar), Güney Kore (2,3 milyar dolar) ve Hindistan (1,7 milyar dolar) yer aldı.

Analistler, dış ticaret açığının şubatta rekor seviyeye yükselmesini, ABD'deki ekonomik faaliyetin ticaret partnerlerine göre daha hızlı toparlanmasının bir sonucu olarak yorumladı.

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