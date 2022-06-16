  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD ekonomik krizin pençesinde! İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti​
Dünya

ABD ekonomik krizin pençesinde! İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti​

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 229 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 16:59:00 -
ABD ekonomik krizin pençesinde! İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti​

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 229 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 11 Haziran haftasında ​229 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 4 Haziran haftası için 229 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 232 bin olarak revize edildi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 218 bin 500 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 4 Haziran itibariyle 1.312 milyon seviyesine yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23