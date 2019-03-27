ABD duyurdu: Ortaklığa devam ediyoruz

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'deki YPG'yi eğitmeye devam edeceklerini söyledi. Dunford'a göre Suriye'de yok edilmesine rağmen DAEŞ, uluslararası arenada tehdidini sürdürüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetleri Komitesi'nde Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Dunford, "Özellikle Suriye'deki askeri harekatın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreklilik, DAEŞ'le mücadele görevini sonuna kadar götürmek için Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortaklık yapılmasını kapsıyor" dedi.

"Türkiye'nin çıkarlarını güvence altına almaya çalışıyoruz"

Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik çıkarlarının güvence altına alınmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Dunford, "Trump'ın Suriye'de kalan birliğin görevine devam etmesi kararına istinaden şu anda geçerli kısa vadeli planımız, Kürt partnerlerimize yönelik eğitimlerin ve yardımların sürdürülmesinin yanı sıra onlara yönelik meydan okumaları ve tehditleri önleyecek bir çerçeve yapı oluşturulmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.

Pentagon Trump'ı DAEŞ konusunda teyit etti

Dunford, DAEŞ'in Suriye'de sahadan temizlenmesine rağmen militanların küresel imkân ve kabiliyetlerini koruduğunun da altını çizdi.

Dunford'un bu açıklaması, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Trump'ın 'DAEŞ Suriye'de bitti' açıklamasına verilen ilk açık teyit olması açısından dikkat çekiyor.

Nitekim, Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, Trump'ın 21 Mart'ta yaptığı, "DAEŞ'in elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklamasını teyit etmemişti.

"Bu bölge dün gece alındı mı?" şeklindeki soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Summers, "Ortaklarımızla birlikte her nerede olursa olsun DAEŞ'le mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullanmakla yetinmişti.