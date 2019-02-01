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ABD duyurdu: Filistin'e artık yardım yok

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan yardımları durduklarını duyurdu.

01 Şubat 2019 Cuma 23:13
ABD duyurdu: Filistin'e artık yardım yok

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan yardımların durdurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu karara ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan tüm yardımın durdurulduğu onaylanırken kararın, Filistin yönetiminin isteği üzerine alındığı belirtildi.

"Parayı istemiyoruz"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, ABD Kongresi'nin geçen yıl sonunda kabul ettiği Terörle Mücadele Yasası kapsamında, Filistin aleyhine dava açılmasına engel olmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığına güvenlik alanında yapılan yardımların kesilmesi talebinde bulunan bir yazı gönderdiğini açıklamıştı.

Yeni ABD yasasının, bu ülkeden finansal destek alan tüm hükümetlerin, söz konusu yasaya tabi olmasını öngördüğünü ifade eden Ureykat, "Mahkeme karşısına çıkmamıza sebep olacak parayı istemiyoruz." ifadesini kullanarak yardımların kesileceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:13
  1. ABD
  2. Filistin

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