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Dünya ABD duyurdu! Bir Husi gemisavar füzesi daha vuruldu
Dünya

ABD duyurdu! Bir Husi gemisavar füzesi daha vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-01-20 22:55:00 -
ABD duyurdu! Bir Husi gemisavar füzesi daha vuruldu

ABD ordusu, bugün Husilere ait 3 gemisavar füzesinin imha edildiğini açıkladıktan saatler sonra Husilere ait başka bir gemisavar füzesinin daha vurulduğunu duyurdu.

ABD ordusu, bugün Husilere ait 3 gemisavar füzesinin imha edildiğini açıkladıktan saatler sonra Husilere ait başka bir gemisavar füzesinin daha vurulduğunu duyurdu.
ABD, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD ordusundan bugün yapılan Husilere ait 3 gemisavar füzesinin imha edildiği açıklamasından saatler sonra yeni bir açıklama daha geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, bir Husi gemisavar füzesinin daha vurulduğu duyuruldu.
Açıklamada, “Seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve gemilere yönelik saldırıların önlenmesi amacıyla sürdürülen çabaların bir parçası olarak, bugün yerel saatle 04.00 sıralarında ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri Aden Körfezi’ne yöneltilmiş ve fırlatılmaya hazırlanan bir Husi gemisavar füzesine karşı saldırı düzenledi. ABD kuvvetleri füzenin bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için bir tehdit oluşturduğunu tespit etti ve ardından meşru müdafaa kapsamında füzeyi vurarak imha etti. Bu eylem uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirecektir” ifadeleri kullanıldı.

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