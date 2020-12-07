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Dünya ABD duyurdu: 757 milyon dolarlık onay
Dünya

ABD duyurdu: 757 milyon dolarlık onay

ABD'nin Hırvatistan'a 757 milyon dolar tutarında M2A2 Bradley muharebe aracı modernizasyonu ve ekipman tedariğini onayladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:36:00 -
ABD duyurdu: 757 milyon dolarlık onay

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Hırvatistan’a 757 milyon dolar tutarında M2A2 Bradley muharebe aracı modernizasyonu ve ekipman tedariğini onayladığı bildirdi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın yaptığı açıklamada, "Söz konusu satış, Hırvatistan'ın askeri kapasitesini güncelleme, ABD ve diğer müttefikleriyle birlikte çalışabilirliği daha da artırma hedefine katkıda bulunacak" ifadeleri kullanılırken "Hırvatistan bu teçhizatı entegre etmekte ve silahlı kuvvetlerine destek sağlamakta zorluk çekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Önerilen satış için ana yüklenicilerin BAE Systems ve Raytheon Missile Systems olacağı belirtildi.

Kaynak: star.com.tr

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Yorumlar

Abdrhman

Hırvatistanı kazıklamış. Halbuki bizim burada 150 milyon dolara almayanı dövüyorlar
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