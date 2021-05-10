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Dünya ABD Donanması'ndan 36 saat süren operasyon! Bayraksız gemiden cephanelik çıktı
Dünya

ABD Donanması'ndan 36 saat süren operasyon! Bayraksız gemiden cephanelik çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait 5'inci filonun, Hint Okyanusu'nun bir bölümünü kapsayan Umman Denizi'nin kuzeyindeki bayraksız bir gemiye operasyon düzenledi. 36 saat süren operasyonda çok sayıdaki silah ve mühimmata el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 18:19:00 -

ABD donanmasına ait USS Monterey kruvazör gemisi ve Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri, Umman Denizi'nde bir kargo gemisine rutin kontrol sonrası operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gemide binlerce mühimmat ele geçirildi.

Düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze

ABD donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kargo gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze, binlerce Çin menşeli Type 56 saldırı tüfeği, yüzlerce PKM makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve roket güdümlü el bombası fırlatıcı türü silahlara el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Silahların nereye götürüldüğünü tespit etmek üzere incelemelerin sürdüğü belirtilirken, operasyonun 36 saat sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Demekki ABD nin düşmanlarına gidiyordu yoksa zinhar yakalamazdı.
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Tr.

Peki Aynı olayı yapan Amerikan gemilerine yapsalar mesela....
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