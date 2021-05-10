ABD Donanması'ndan 36 saat süren operasyon! Bayraksız gemiden cephanelik çıktı

ABD donanmasına ait USS Monterey kruvazör gemisi ve Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri, Umman Denizi'nde bir kargo gemisine rutin kontrol sonrası operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gemide binlerce mühimmat ele geçirildi.

Düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze

ABD donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kargo gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze, binlerce Çin menşeli Type 56 saldırı tüfeği, yüzlerce PKM makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve roket güdümlü el bombası fırlatıcı türü silahlara el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Silahların nereye götürüldüğünü tespit etmek üzere incelemelerin sürdüğü belirtilirken, operasyonun 36 saat sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

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