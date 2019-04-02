ABD doları ne kadar? 2 Nisan dolar kuru son durum

Dolar/TL kuru güne nasıl başladı Seçim sürecini atlatılmasıyla piyasalarda son durum merak ediliyor. Dolar - euro kaç TL? 2 Nisan 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Son dakika rolar fiyatları ne durumda? İşte 2 Nisan güncel dolar kuru.

Dolar kuru, dün seçim belirsizliği ve Moody's raporuyla 5.70 üzerini görmesine rağmen öğleden sonra Asya'dan gelen olumlu hava, yurtiçi yerleşiklerin uzun zaman sonra alıcı değil satıcı pozisyonuna geçmesiyle 5.45'lere kadar indi. Kur, akşam saatlerinde S-400 anlaşması nedeniyle ABD'nin F-35'lerin teslimi askıya alacağı haberiyle yeniden 5.50 üzerine çıktı. İşte 2 Nisan'da döviz piyasalarında son durum…

Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 1 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6279 lira alış, 6,6297 lira satış fiyatıyla işlem görmüştü. Doların dün kapanış fiyatı 5.54 olmuştu. Peki 2 Nisan 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? 2 Nisan 2019 yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, bankalararası piyasada 5,70 seviyesini görmesinin ardından, dolar alış 5,5413 TL, dolar satış 5.5461 TL civarında işlem görüyor. Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen ve 5,3052-5,7750 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5,5591'den tamamladı. Euro/TL ise 6,16 civarında seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı “balkon konuşmasında” önümüzdeki 4.5 yılda herhangi bir seçim olmayacağını belirterek, bu dönemi reform için kullanacaklarını söyledi. Erdoğan yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi inşa edeceklerini, serbest piyasa ekonomi kurallarından taviz vermeden hedefleri doğrultusunda oluşturdukları güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceklerini belirtti.