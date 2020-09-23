ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerileme Fransa'da dahil olmuş ve bölgesine donanmasını göndermişti. Yunanistan, BAE, Mısır ve Fransa Doğu Akdeniz'de tatbikat yaparak Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkmışlardı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunan fırkateyni tarafından taciz edilmesi olayında da savaş gemileri karşı karşıya gelmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından NATO ve ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Yunanistan ile temaslarda bulunarak Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesini istemişti.

Son olarak Türkiye ve Yunanistan gerginliğin azaltılması için istikşafi görüşmelere başlamış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşüp fikir alışverişinde bulunmuştu.

ABD diyalogdan memnun

Gelişmeler ışığında açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek için başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.