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Aktüel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Caesar Yasası kapsamında Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:18:18 -
ABD Dışişleri Bakanlığı, Caesar Yasası kapsamında Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.
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