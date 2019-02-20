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ABD Dışişleri Bakanlığı: "ABD Suriye’nin kuzeyindeki tampon bölge üzerine Türkiye ile görüşmeye devam edecek"

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde tampon bölge oluşturma üzerine yaptığı görüşmelere devam edeceğini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:20
ABD Dışişleri Bakanlığı: "ABD Suriye’nin kuzeyindeki tampon bölge üzerine Türkiye ile görüşmeye devam edecek"

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde tampon bölge oluşturma üzerine yaptığı görüşmelere devam edeceğini söyledi.


ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Robert Palladino, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının yansımaları devam ederken, Türkiye ile ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde tampon bölge oluşturma üzerine yaptığı görüşmelere devam edeceğini aktardı. Palladino, "Konu üzerine Türkiye ile aktif olarak bağlantı halindeyiz, bu da ABD güçlerinin bölgeden güvenli bir şekilde ayrılması ile Suriye’nin kuzey doğusunun istikrarının bir parçası" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin güvenlik konusundaki meşru kaygılarını ciddiye aldıklarını belirten Palladino, "Bunları hesaba katıyoruz ve koordinasyon halindeyiz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:20
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