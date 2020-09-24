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Dünya ABD Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye Huawei uyarısı
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye Huawei uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, muhafazakâr haber sitesi olarak bilinen Washington Examiner’a Çin’in Huawei üzerinden dünyadaki nüfuzunu arttırma çabalarına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:20:00 -
ABD Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye Huawei uyarısı

Washington Examiner’a konuşan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’de önemli miktarda Huawei verisinin bulunduğuna dikkat çekti. Pompeo, Türkiye’de bulunan verinin Çin Komünist Partisi’nin elinde bulunmasından dolayı çok daha dikkatli olmamız gerektiğini belirtti.

Corona virüs salgnının ardından ABD’nin ilişkilerinin gergin olduğu Çin ve Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, uzun süredir Trump yönetiminin hedefinde.

Bakan Pompeo, Washington Examiner internet sitesine verdiği özel röportajda, Türkiye’yi Huawei ve diğer Çinli şirketlerin Türkiye içinde faaliyetlerinin artmasının üzerine ABD ile askeri iş birliğini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Pompeo, bu durumda sadece askeri ve güvenlik iletişim ağları etkilenmeyeceğini ve ABD verilerinin korunmasını da sağlayacaklarını ifade etti.

Amerikalı yetkililere göre, Çin teknoloji devinin Türkiye’deki varlığını arttırmasıyla ABD ile askeri ilişkileri olumsuz etkileyebilecek bir siber güvenlik sorununa yol açtı.

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