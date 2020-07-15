ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ilginç Rusya açıklaması: Orada desteğine ihtiyaç duyuyoruz

Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Hill gazetesi tarafından düzenlenen video konferansa katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'da Rusya'ya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

"Ruslara açıkça söyledik"

Pompeo, "Afganistan'da çözüme yönelik çabalarda Moskova'nın desteğine ihtiyaç duyduğumuzu Ruslara açıkça söyledik. Egemen, bağımsız ve barışçıl bir Afganistan'ın ortaya çıkması için birlikte çalışmamız gerektiğini açıkça anlattık. Bunun Rusya, Çin ve Afganların çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Video konferans sırasında Pompeo'ya önceki gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptıkları telefon görüşmesinde, New York Times'ta çıkan Moskova'nın ABD'li askerleri öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiğine dair haberin gündeme gelip gelmediği soruldu.



"Evet, elbette. Rus partnerlerimle birçok şey konuştum, CIA'in başındayken Rus istihbaratından partnerlerle birçok şey konuştum" cevabını veren Pompeo, özellikle New York Times'ın haberini konuşup konuşmadıklarına ilişkin net bir bilgi vermedi.