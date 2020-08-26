  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Bahreyn Kralı "bölgesel sorunları" görüştü
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Bahreyn Kralı "bölgesel sorunları" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:27:01 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Bahreyn Kralı "bölgesel sorunları" görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad ile görüşerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel sorunları ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Bahreyn'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun ilk olarak Bahreyn Kralı Hamad bin İsa ile bir araya geldiğini belirten Ortagus, görüşmede ABD ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı ortak hareket edilmesine dikkat çekildiğini aktardı.

Ortagus, Pompeo'nun Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad ile de görüşerek, körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bölgesel istikrarın sağlanması gerektiğine vurgu yaptığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Haddini aşan bir açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı