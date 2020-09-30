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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Japonya, Moğolistan ve Güney Kore'yi ziyaret edecek
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Japonya, Moğolistan ve Güney Kore'yi ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-30 06:44:19 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Japonya, Moğolistan ve Güney Kore'yi ziyaret edecek

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 4-8 Kasım tarihlerinde Japonya, Moğolistan ve Güney Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından, Pompeo'nun yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Pompeo'nun, 6 Ekim'de Japonya'nın başkenti Tokyo'ya giderek Çin'e karşı geliştirilen ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya ittifakı (Quad) kapsamında görüşmeler yapacağı ve Japon yetkililer ile ortak sorunları ele alacağı belirtildi.

7 Ekim'de Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a gideceği kaydedilen Pompeo'nun, 7-8 Ekim'de ise Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi.

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