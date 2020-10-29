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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin’in Uygur politikaları din özgürlüğüne en büyük tehdit
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin’in Uygur politikaları din özgürlüğüne en büyük tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin’in Uygur Türklerine yönelik baskılarının "din özgürlüğüne en büyük tehdit" olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:57:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin’in Uygur politikaları din özgürlüğüne en büyük tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoğun olarak yaşayan Uygur Türkleri üzerindeki baskısının "din özgürlüğüne yönelik en büyük tehdit" olduğunu belirtti.

Pompeo, ülkenin en büyük İslami örgütlerinden Nahdlatul Ulama'ya bağlı Ansor Gençlik Hareketi'nin resmi bir ziyaret için bulunduğu Endonezya'da düzenlediği etkinlikte konuştu.

Pekin yönetiminin "sözde terörle mücadele" kapsamında Uygur Türklerine baskı yaptığına vurgu yapan Pompeo, "bölge halkının dini hassasiyetlerini görmezden gelerek aile bağlarını zayıflatma çabası içinde" olduğunu belirtti.

Pompeo, Çin hükümetinin terörizmle mücadele ve yoksulluğu azaltma çabalarının bir parçası olarak Uygur politikalarını göstererek dünyayı ikna etmeye çalıştığının altını çizdi.

Çin hükümetinin Endonezyalı Müslümanları Uygur meselesinden uzak durmaya ikna etmeye çalıştığını ifade eden Pompeo, Çin politikalarının din özgürlüğünün geleceği için en büyük tehdit olduğunu belirtti.

Pompeo ayrıca Çin yetkililerinin "Uygurlar modern olmak ve Çin hükümetinin kalkınma girişimlerinden yararlanmak için etnik, dini ve kültürel kimliklerini bir kenara atmaya istekli" iddialarına da karşı çıktı.

Farklı köken ve dinlerden insanların uyum içinde yaşadığı Endonezya'nın gidilecek yolu gösterdiğine olan inancını dile getiren Pompeo, İslam'ın diğer dinlerle barış içinde yaşamaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Hindistan, Sri Lanka ve Maldivler'i ziyaret ettikten sonra Endonezya'ya gelen Pompeo, oradaki temaslarının ardından Vietnam'ı ziyaret edecek.

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