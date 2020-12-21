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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun saldırı iddialarına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cevap verdi
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun saldırı iddialarına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cevap verdi

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ABD’nin resmi kurumlarını ve şirketlerini hedef alan siber saldırılarla alakası olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:05:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun saldırı iddialarına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cevap verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın ABD’nin resmi kurumlarını ve şirketlerini hedef alan siber saldırılarla alakası olmadığını belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun resmi kurumlara yönelik siber saldırılarda Rusya’nın parmağı olduğu yönündeki açıklamaları ile ilgili sorular karşısında Moskova’nın söz konusu siber saldırılarla alakası olmadığını ifade etti.

Peskov, “Rusya’nın bu tür saldırılarla ve özellikle de bu saldırıyla alakası bulunmuyor. Bunu resmi olarak ve kararlılıkla belirtiyoruz” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, ‘Rusya'nın bir takım olaylara karışması ile ilgili her türlü suçlamanın kesinlikle asılsız ve daha ziyade her olayda körü körüne kullanılan Rusofobinin devamı’ niteliğinde olduğunu vurguladı.

ABD’de siber saldırılar ile ilgili tartışmanın, ‘söz konusu saldırılara ABD’nin maruz kalması nedeniyle büyüdüğüne’ dikkat çeken Peskov, “Kesinlikle bu tartışmanın bizimle herhangi bir alakası yok” vurgusunu yaptı.

Peskov, bu durumda ABD’nin olası girişimleri ile ilgili soru karşısında ise, ‘son zamanlarda ABD’nin eylemlerinin pek öngörülebilir olmadığı’ yanıtını verdi.

Geçen Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkenin resmi kurumlarına yönelik siber saldırılarda Rus hackerların parmağı olduğunu, şu ifadelerle ileri sürmüştü:

“Bu tür vakaları, yani ABD'ye bedel ödetebilecekleri noktalara nüfuz etmek için asimetrik potansiyeli kullanma girişimlerini çok uzun süredir görüyoruz. ABD hükümetinin sistemlerine ve şimdi de dünyanın her yerindeki özel şirketlerin ve hükümetlerin sistemlerine kod yerleştirilmesi için üçüncü taraflara ait bazı yazılımları kullanmaya dönük önemli çaba sarf edildiğini söylemek yeterli. Bu çok önemli bir çabaydı ve sanırım şimdi bunu Rusların gerçekleştirdiğini gayet net bir şekilde söyleyebiliriz.”

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