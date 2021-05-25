ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail kendisini savunuyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ortadoğu ziyareti kapsamında başta İsrail olmak üzere birçok ülkede görüşmeler gerçekleştirecek.

Bugün ilk olarak İsrail kontrolündeki Tel Aviv şehrine giden Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Gazze Şeridi'nde 10-21 Mayıs tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda İsrail'e tam destek veren ABD, görüşmelerde de İsrail'e destek olacakları mesajını iletti.

"İsrail kendisini savunuyor"

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini bölgeye şu amaçlarla gönderdiğini kaydetti: "İsrail'in güvenliğine ABD'nin bağlılığını göstermek, daha büyük çaplı güvenlik için çalışmak, Kudüs'te gerilimi düşürmek ve Gazze'nin yeniden inşasını görüşmek."

Blinken aynı zamanda, Biden'ın ifade ettiği gibi, Gazze'den atılan roketlere karşı İsrial'in kendisini savunma hakkına destek olduklarını kaydetti.

Blinken, İran ile nükleer anlaşma konusunda da İsrail ile görüş alışverişini sürdürdüklerini dillendirdi.

Netanyahu da ABD'nin tavrından memnuniyetini dile getirirken, Arap ülkeleriyle normalleşme girişimlerinin süreceğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilerleyen saatlerde Filistin yönetimi başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

Blinken'ın ilerleyen günlerde Mısır'ın başkenti Kahire'ye ve Ürdün'ün başkenti Amman'a da giderek temaslarda bulunması bekleniyor.