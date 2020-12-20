  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD diken üstünde! Koronavirüs aşısı herkesi hastanelik etti
Dünya

ABD diken üstünde! Koronavirüs aşısı herkesi hastanelik etti

Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay veren ABD'de aşı olanların alerjik reaksiyon göstermeleri ve fenalaşmaları ülkede paniğe sebep oldu. Son olarak 4 sağlık çalışanının daha fenalaşmasından sonra ülkedeki aşılama süreci durduruldu. Sürece bugün devam edileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:03:00 -
ABD diken üstünde! Koronavirüs aşısı herkesi hastanelik etti

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 1 yıldır etkisini sürdüren koronavirüs salgınından yaklaşık olarak 80 milyon insan etkilendi. Aşı çalışmaları salgına karşı umut olurken, ABD Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.

Aşılama sürecine başlanan ABD'de geçen hafta koronavirüs aşısı olan iki sağlık çalışanının fenalaşması ve nefes darlığı yaşamasının ardından önceki gün benzer bir olay Chicago'daki Advocate Condell Tıp Merkezi'nde yaşandı. Tıp merkezinde çalışanlar aşı olurken, dört sağlık çalışanı aşıdan sonra alerjik tepki gösterdi.

Aşılama süreci durduruldu

Libertyville'de bulunan hastanede çalışan dört kişiden üçünün hafif belirtiler gösterdiği belirtilirken bir kişinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yetkililer diğer üç kişinin semptomlarının da ciddi olduğunu ve bu kadar ağır geçmesine şaşırmadıklarını söyledi. Yetkililer hafta sonu aşılama sürecinin durdurulduğunu ve bugün devam edileceğini belirtti.

"Bu şaşırtıcı bir durum değil"

Lake County Sağlık Departmanı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Covid-19 aşı süreci Lake County'de devam ederken biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Aşılarda yan etki ve reaksiyonu gözlemlemek aşıların standart prosedürü. Bu şaşırtıcı bir durum değil zira bazı insanlar aşıya diğerlerinden farklı tepki verebilir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!
Gündem

Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!

Mersin'de psikoteknik merkezi işleten Ferdi Kale, sosyal medya hesabı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e küstah sözlerle..
Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık
Gündem

Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente giden Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 'Çırpınırdın Karadeniz'de de seslendirdiğini hatırlatar..
Daha gizemi çözülmeden... Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım
Sağlık

Daha gizemi çözülmeden... Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım

Aralık başında İngiltere’den, geçtiğimiz hafta da ABD’den onay alan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı açıklam..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay