ABD devinden Türkiye kararı! 'Yakında gelecek' diyerek duyurdular

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, 2024’te yapay zekâ tabanlı ürünlerin Türkiye’ye geleceğini ve iş ortaklarıyla ekosistemi büyüteceklerini söyledi.

Dünyada 1 milyar insanı metaverse’e bağlamak isteyen Meta, yapay zekâ tabanlı işlere yatırımlarını artırıyor.

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, 2024’te yapay zekâ tabanlı ürünlerin Türkiye’ye geleceğini ve iş ortaklarıyla ekosistemi büyüteceklerini söylüyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu şirketlerinden olan Meta’nın dört ana işi olan Facebook, Instagram, WhatsApp veya Messenger’ı ayda 3,81 milyar insan kullanıyor. 2022 son çeyreğinde globalde 32,2 milyar dolar gelir elde eden Meta, Türkiye’de de büyümesini sürdürüyor.

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, Türkiye’de KOBİ ve start up’ları destekleyecek programları devreye alarak onların Meta platformlarını kullanarak işlerini büyütmesini ve ihracatı artırmalarını sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

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Kaynak: Ekonomist