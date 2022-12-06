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Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir Amerikan otel şirketi olan Wyndham, Türkiye'de yeni oteller açmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 14:37:00 -
ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz

2022 yılında büyüme ivmesini sürdürerek EMEA bölgesinde 550'nin üzerinde otele ulaşan Wyndham, Türkiye dahil bölge genelinde yeni açılışlara hazırlanıyor.

95'in üzerinde ülkede bulunan yaklaşık 9 bin 100 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, yeni yılda Türkiye yatırımları kapsamında Konya'ya da yeni bir otel kazandıracağını açıkladı.

İstanbul'da 4, Konya'da 1 otel açacak

Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt da dahil olmak üzere İstanbul'daki dört otel açılışının önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak, Konya'da da yeni bir otelin açılışı planlanıyor.

Trademark Collection by Wyndham markasının Yunanistan'ın başkenti Atina, Almanya'nın Mainz kenti ve Romanya'nın kayak merkezlerinden Razlog'daki açılışlarla büyümeye devam etmesi bekleniyor. Özbekistan'ın tarihi ve zengin bir kültüre sahip şehirlerinden Buhara'da 212 odalı bir Wyndham otelinin açılışı planlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, gerçekleştirdiği açılışların yanı sıra, ağındaki otellere yönelik talebi desteklemeye yönelik yeni girişimleri 2022 yılında hayata geçirdi. Birden çok sayıda ve birden çok yıla yayılan etkinlikler planlamayı kolaylaştıran ve daha kazançlı hale getiren The Meetings Collection koleksiyonuna dünyanın farklı ve gözde noktalarından oteller katıldı. Şirket, mobil uygulamasına getirdiği Karayolu Seyahati Planlayıcı özelliği ile, dijital alandaki yeniliklerini de sürdürdü.

Wyndham'ın EMEA ve dünya genelindeki otelleri, 97 milyondan fazla kayıtlı üyesine dünyanın dört bir yanındaki binlerce otel, tatil köyü ve tatil kiralama tesisinde puan kullanma imkanı sağlayan ödül programı Wyndham Rewards kapsamında yer alıyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Seyahatlerdeki toparlanma sürüyor ve EMEA genelindeki büyümemiz de sektörümüzün gücünün ve dayanıklılığının bir kanıtını oluşturuyor. Son dönemde kaydettiğimiz büyüme, otelde konaklayarak seyahat etmeyi herkes için mümkün kılma misyonumuz çerçevesinde attığımız önemli bir adımdır. Bu misyonumuz EMEA gibi büyük bir çeşitlilik arz eden bir bölgede özellikle önem taşıyor ve buradaki varlığımızı hem halihazırda mevcut olduğumuz, hem de yeni destinasyonlarda artırmak için çok güçlü bir potansiyel görüyoruz" dedi.

Wyndham Hotels & Resorts, 2022 yılında İstanbul, Antalya, Ordu, Samsun, Rize, Mersin, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Erzurum'da gerçekleştirdiği 10 otel açılışı ile otel sayısı bazında Türkiye'deki en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu güçlendirdi. Wyndham Garden markasını Antalya ve Diyarbakır'da açılan otelleriyle bu yıl Türkiye'ye getiren Wyndham'ın, ülkede bulunan marka sayısı 9'a yükseldi.

Şirket, Orta Doğu'da ise BAE'nin en gözde noktalarından Palm Cumeyra'daki ilk Wyndham Residences otelini açarak, Dubai'de sunduğu konaklama olanaklarını zenginleştirmeyi sürdürdü. Şirket, bu yıl dünyanın en büyük futbol etkinliğine ev sahipliği yapan Katar'da Wyndham Grand Doha West Bay Beach ve Ramada by Wyndham Doha Old Town otellerinin açılışını gerçekleştirdi. Wyndham'ın Suudi Arabistan'daki 13'üncü oteli olan 189 odalı Ramada by Wyndham Riyadh King Fahd Road da yakın zamanda açıldı.

Ramada by Wyndham Gangtok Hotel & Casino Golden, Ramada by Wyndham Station Road Katra ve Ramada Encore by Wyndham Siliguri Sevoke Road ise Wyndham'ın bu yıl Hindistan'da gerçekleştirdiği önemli açılışlardan bazıları oldu ve şirketin ülkedeki otel sayısı 50'nin üzerine çıktı.

Trademark Collection by Wyndham markası altındaki iki otel ve başkentin merkezinde açılan Ramada by Wyndham Tbilisi otelleriyle Gürcistan'da büyümeyi sürdüren Wyndham, Azerbaycan ve Kazakistan'da da yeni açılışlar gerçekleştirdi.

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