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Ekonomi ABD devinden Bursa ve Antalya hamlesi! Anlaşma yapıldı
Ekonomi

ABD devinden Bursa ve Antalya hamlesi! Anlaşma yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 08:20:00 - 2023-10-31 08:26:03
ABD devinden Bursa ve Antalya hamlesi! Anlaşma yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir oteller zinciri olan Marriott, Four Points Express by Sheraton serisini faaliyete soktu. Türkiye’den 2 otel var.

Marriott International bu yeni marka ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) güvenilir ve uygun fiyatlı konaklamaya yönelik artan talebi karşılamak istiyor.

Marriott’un yakın zamanda Karayipler ve Latin Amerika’da City Express by Marriott ile uygun fiyatlı orta ölçekli alana geçişini ve planlarını açıklamıştı. ABD ve Kanada’da StudioRes.

Four Points Express by Sheraton, değer bilincine sahip tüketicilere, hem tasarımda hem de konuk deneyiminde güvenilirlik, basitlik ve değer ilkeleriyle, uygun bir konumda kusursuz bir otel deneyimi sunmak.

İngiltere’den başlıyor

Otel grubu halihazırda İngiltere ve Türkiye genelinde üç anlaşma imzaladı ve Polonya, Belçika ve İngiltere gibi pazarlarda gelecekteki Four Points Express otelleri için niyet mektupları imzaladı. Birleşik Krallık’taki ilk otelin, Londra’nın merkezinde, Euston İstasyonu’nda açıyor. 201 odalı Four Points Express by Sheraton London Euston 2024 yılında açılması bekleniyor.

Antalya ve Bursa'da iki tesis!

Türkiye’de Antalya ve Bursa’da iki adet Four Points Express oteli anlaşması yapıldı. 52 odalı Four Points Express by Sheraton Antalya Lara ve Four Points Express by Sheraton Bursa Nilüfer.
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Turizm Ajansı

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