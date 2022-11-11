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Dünya ABD devi Türkiye kararını ilan etti: 3 tane açıyoruz
Dünya

ABD devi Türkiye kararını ilan etti: 3 tane açıyoruz

Dünya çapında 3897 otel, 642.000 oda ve 91 ülkede faaliyet gösteren ABD'li Hilton, 2023 faaliyet planını duyurdu. Buna göre şirket, Türkiye'de 3 otel açmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 16:39:00 -
ABD devi Türkiye kararını ilan etti: 3 tane açıyoruz

ABD'li Hilton, önümüzdeki yıl dünya genelinde 150 otel açmayı planlıyor.

Turizm Ajansı'nın haberine göre, şirketin 2023 yılında açılışı yapılacak otellere ilişkin yayınladığı listede Türkiye’den The Bo Vue Hotel Bodrum, Curio Collection by Hilton ve DoubleTree by Hilton Şanlıurfa otelleri öne çıkıyor.

Hilton, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında açılacak yeni otellerinden öne çıkanlarla ilgili detayları paylaştı.

Buna göre Hilton Türkiye'de 2023 yılında Bodrum ve Şanlıurfa'da otel açacak.

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