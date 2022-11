ABD devi Türkiye kararını ilan etti: 3 tane açıyoruz

ABD'li Hilton, önümüzdeki yıl dünya genelinde 150 otel açmayı planlıyor.

Turizm Ajansı'nın haberine göre, şirketin 2023 yılında açılışı yapılacak otellere ilişkin yayınladığı listede Türkiye’den The Bo Vue Hotel Bodrum, Curio Collection by Hilton ve DoubleTree by Hilton Şanlıurfa otelleri öne çıkıyor.

Hilton, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında açılacak yeni otellerinden öne çıkanlarla ilgili detayları paylaştı.

Buna göre Hilton Türkiye'de 2023 yılında Bodrum ve Şanlıurfa'da otel açacak.